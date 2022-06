Badminton, 200 atleti nel “Grand prix” al Palapanini

Per due giorni, dalle ore 9 di sabato e dalle 8.30 di domenica, e fino al tardo pomeriggio, sui 12 campi allestiti al PalaPanini i giocatori, normodotati e con disabilità, si sfideranno quindi nel singolo, maschile e femminile, doppio e doppio misto divisi in diverse categorie: Under 13, Under 15, Under 17, Junior (Under 19), Senior (Open category), Master (Over 35 e Over 55) e Para-badminton. Il tabellone dei match si sviluppa con gironi di qualificazione e scontri a eliminazione diretta.