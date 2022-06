Bilancio Cpl Concordia 2021: utile e fatturato positivi, la società guarda al futuro

SAN POSSIDONIO- L’assemblea dei soci di Cpl Concordia si è riunita venerdì 10 giugno in presenza, con 350 soci, per approvare i risultati al 31 dicembre 2021.

I dati del bilancio riclassificato evidenziano un valore della produzione a 290 milioni di euro – in crescita del 4% rispetto al 2020 – e un patrimonio netto salito a 132 milioni. Seppure gli effetti della pandemia e dell’aumento del costo delle materie

prime siano stati impattanti su volumi e marginalità, l’impegno di Cpl Concordia ha permesso di chiudere l’esercizio 2021 con risultati di rilievo sia sotto il profilo economico-finanziario che occupazionale.

Gli investimenti per 15 milioni di euro hanno riguardato principalmente la Gestione Calore, la pubblica illuminazione, l’acquisto di software e dispositivi a sostegno della trasformazione digitale.

“Cpl Concordia nel quadriennio ha avuto una decisa ripresa in termini di volumi e marginalità- ha commentato il presidente Paolo Barbieri- Ora vogliamo continuare a crescere in modo sostenibile, approfittando anche delle grandi opportunità e conseguente spinta che potrebbero derivarci dal PNRR, proponendosi come partner qualificato di soggetti pubblici e privati a servizio della transizione energetica e digitale. Siamo attenti agli sviluppi dell’idrogeno e del biometano in qualità di progettisti e costruttori d’impianti.”

“Nell’ultimo quadriennio Cpl Concordia è passata dai 220 milioni di euro di Valore della produzione sviluppati nel corso del 2017 ai 290 milioni del 2021, nonostante l’effetto del Covid e dell’aumento delle materie prime e dell’energia- ha ribadito il direttore generale Pierluigi Capelli- Nello stesso periodo l’Ebitda si è mantenuto su valori del 7% circa mentre ha subito un deciso e importante miglioramento la PFN che si è ridotta dai 139 milioni di euro del 2017 ai 29,4 milioni del 2021″.

“Oggi riteniamo che la nostra Società abbia tutti i fondamentali a posto per poter crescere e sviluppare ulteriori volumi di fatturato con marginalità adeguate – prosegue Capelli – La provvista finanziaria per nuovi investimenti è già stata ottenuta, dato che a gennaio 2021 CPL ha ottenuto un finanziamento di 43 milioni di euro da alcuni importanti istituti di credito nazionali, assistito dalla garanzia di SACE”.

Cpl Concordia: i numeri dell’occupazione

Anche in un anno difficile come il 2021 l’occupazione è stata tutelata, e registra una sostanziale tenuta con 1500 unità. Tra le politiche di sviluppo e organizzazione delle competenze si inquadra l’investimento di 1,7 milioni di euro in piani per la

formazione del personale, corrispondenti a 50mila ore, quasi raddoppiate rispetto al 2020. I progetti più importanti hanno riguardato la formazione manageriale sulle soft skills, mentre i piani di welfare aziendale adottati hanno consentito la

distribuzione ai soci e ai dipendenti di 0,7 milioni di euro.

Nel 2021 la cooperativa ha registrato i parametri economici che consentono il pagamento di un Ristorno ai soci e ha disposto lo stanziamento a bilancio di una somma pari a 600 mila euro.

Nel portfolio lavori pluriennali, da oltre 1 miliardo di euro, tra le più significative acquisizioni dei primi mesi del 2022 si segnalano: l’Accordo Quadro di 6 anni, per l’affidamento dei servizi integrati di manutenzione e gestione degli immobili e

degli impianti in uso alla Regione Toscana; Il Global Service di 11 anni per l’Ospedale Galliera di Genova; il contratto di 9 anni con l’Ospedale di Baggiovara di Modena, per la costruzione e la conduzione di un impianto di trigenerazione; l’Accordo Quadro triennale con un player nazionale per la fornitura, l’istallazione e la manutenzione delle apparecchiature per il telecontrollo dei gruppi di riduzione finale metano digitali.

Gli interventi degli ospiti

Stefano Bonaccini, presidente Regione Emilia-Romagna:

“Nonostante il dramma della pandemia e le difficoltà di questi mesi dovute al caro energie e delle materie prime, l’Emilia-Romagna si conferma un terra molto vitale, come dimostrano gli ultimi dati economici, tra i migliori rispetto alle altre regioni

italiane. Merito di un tessuto imprenditoriale serio e competente, di cui il mondo cooperativo è un tratto fondante e caratterizzante in particolare in questi territori. Lo confermano anche i numeri di bilancio di una realtà come Cpl Concordia, che ha mantenuto meritoriamente la propria vocazione inclusiva e la propria attenzione ai soci e ai dipendenti. Abbiamo di fronte tempi difficili e sfide complicate, ma continuando a lavorare insieme come abbiamo fatto in questi mesi

sono molto fiducioso e ottimista. Da parte nostra, la Regione continuerà a supportare politiche votate alla digitalizzazione e all’innovazione, elementi fondamentali per continuare a competere sui mercati nazionali e internazionali puntando su qualità ed eccellenza”.

Mauro Lusetti, presidente nazionale Legacoop:

“Dato che il 30% di voi è socio da meno di 2 anni, invito tutti a riappropriarvi della vostra storia di 123 anni, per capire che i cooperatori prima di voi vi hanno passato il testimone e ora la responsabilità è vostra. Le cooperative non nascono per omologarsi al mercato ma per diversificarsi, grazie ai principi cooperativi che influenzano il nostro modo di affrontare il mercato e diventano elementi distintivi. Nel lungo periodo il tema della sostenibilità sarà centrale, una trasformazione industriale che l’Europa ha già definito: con la tassonomia si definirà in maniera concreta cosa significa essere sostenibile e così poter ricevere credito dal sistema”.