Carpi. Grave incidente in tangenziale: 20enne in prognosi riservata

CARPI- Cinque feriti, il più grave- un giovane 20enne- trasportato in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna dove è in prognosi riservata in fin di vita: è questo il bilancio dell’incidente di mercoledì 15 giugno sulla bretella Nord che collega Carpi e Fossoli.

Tre i veicoli coinvolti nell’impatto. Poco dopo le 18 un furgone bianco stava viaggiando lungo il rettilineo in direzione Cibeno quando si è scontrato con una Polo nera che viaggiava in direzione opposta (verso Fossoli). Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalla polizia locale Unione Terre d’Argine ci sarebbe stata- da parte di uno dei veicoli- un’invasione di corsia: forse durante il sorpasso.

Dopo aver impattato il furgone la Polo ha fatto un testacoda, finendo frontalmente contro una Opel bianca che viaggiava dietro al furgone. L’impatto è stato molto violento: il vano motore della Polo è andato quasi completamente distrutto.

A bordo della Polo Volkswagen viaggiavano quattro amici di nazionalità cinese: tre giovani di 17, 19 e 20 anni e una ragazza di 17. Ad avere la peggio è stato il passeggero trasportato di 20 anni che, dopo essere stato stabilizzato sul posto, è stato caricato sull’elisoccorso che lo ha portato al Maggiore di Bologna in gravissime condizioni.

Gli altri due giovani sono stati trasportati, sempre in elicottero, all’ospedale di Baggiovara (un 19enne è grave) mentre la ragazza, in ambulanza, è stata condotta all’ospedale Ramazzini di Carpi.

I quattro giovani erano rimasti incastrati tra le lamiere della Polo, tanto che è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarli dall’abitacolo.

La donna al volante della Opel bianca, di 54 anni, è stata portata in ambulanza all’ospedale di Carpi: la donna era sono schock ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Lievi contusioni invece per l’autista del furgone, che non ha necessitato di cure immediate e si è recato al Pronto soccorso dell’ospedale Ramazzini per accertamenti.

