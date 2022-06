I cani poliziotto Arek e Folk in visita a Cavezzo dai bimbi del centro estivo

CAVEZZO – Per i bambini del centro estivo di Cavezzo una mattinata in compagnia dei Carabinieri e delle unità cinofile.

Una mattinata davvero speciale è stata quella di oggi per i bambini del centro estivo di Cavezzo.

Infatti, su richiesta della sindaca Lisa Luppi, i bambini della scuola primaria hanno incontrato chi rappresenta la giustizia e la sicurezza, i Carabinieri e con loro i migliori amici dei bambini, i cani.

Il Nucleo Cinofili Carabinieri di Bologna ha effettuato una dimostrazione pratica che ha suscitato tanto entusiasmo e curiosità. Infatti è stato fatto vedere come i cani-Carabinieri svolgono le loro ricerche riuscendo a rinvenire armi, esplosivi o droga in pacchi e valigie facendo eseguire loro alcuni esercizi di ubbidienza a riprova del legale indissolubile che lega il cane al suo conduttore.

I protagonisti dell’Arma sono stati due bellissimi pastori tedeschi, Arek e Folk, di 4 e 5 anni che sono stati molto pazienti nel farsi coccolare dai bambini.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale di Cavezzo che, in stretta sinergia con la locale Stazione Carabinieri, ha convenuto come anche questo evento potesse agevolare la promozione della legalità presso un pubblico particolarmente giovane, con il coinvolgimento delle unità cinofile dell’Arma dei Carabinieri.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017