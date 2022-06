Controlli antidroga. Arrestato con 25 grammi di hashish e 23 grammi di cocaina

MODENA- Nella prima serata di sabato 23 giugno, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Modena- nel corso di uno dei controlli antidroga eseguito in zona San Faustino- hanno sorpreso un 47enne nell’atto di cedere a un 42enne della sostanza stupefacente. L’immediato intervento dei militari dell’Arma ha consentito di rinvenire, nella disponibilità del 47enne, cocaina per 23 grammi e hashish per oltre 25 grammi.

L’uomo è stato tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti e l’acquirente è stato segnalato amministrativamente alla Prefettura. Nella mattina di lunedì 27 giugno il 47enne è stato condotto al Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo. Il servizio di controllo espletato sabato sera rientra in una più ampia programmazione delle attività di prevenzione e contrasto della diffusione delle sostanze stupefacenti che i carabinieri di Modena effettuano nelle zone della città più esposte a fenomeni di spaccio e altri reati di strada.

