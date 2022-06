Covid, mascherine e Green Pass: cosa cambia da mercoledì 15 giugno

Mercoledì 15 giugno giungeranno a scadenza le misure contro la diffusione del Covid-19 in vigore dallo scorso 1° maggio. Ecco cosa cambierà, anche se sono possibili interventi del Governo nei giorni che ci separano dal 15 giugno:

Mascherine

In questo momento, l’obbligo di mascherina Ffp2 è in vigore in tutti i mezzi di trasporto pubblici, per spettacoli al chiuso (teatri, cinema e sale da concerto), eventi e competizioni sportive (solo al chiuso). Fino al 15 giugno, le mascherine devono, poi, essere indossate da utenti, visitatori e lavoratori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le Rsa. Nelle aule scolastiche la mascherina resta obbligatoria fino agli esami di maturità e di terza media. Si prevede che la cabina di regia rinnovi il decreto solo per treni, navi, aerei e gli altri mezzi di trasporto, tra cui autobus, pullman e mezzi di trasporto scolastico. Mentre al cinema, nei teatri e nelle sale da concerto la mascherina non dovrebbe essere più obbligatoria.

Green Pass

Sarà ancora obbligatorio il Green Pass base per gli accompagnatori di pazienti (non Covid) nei pronto soccorso e nelle strutture sanitarie. Per andare a trovare persone ricoverate in ospedale, gli ospiti di Rsa e hospice occorre avere almeno la seconda dose, associata ad un tampone negativo, oppure bisogna dimostrare la guarigione da covid e avere un tampone negativo, oppure essersi sottoposti alla terza dose. E’ necessaria, inoltre, la certificazione verde anche per le uscite temporanee delle persone ospitate presso Rsa.

