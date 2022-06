Ecco chi è il mirandolese Luca Bergamini, il perito meccanico dal cuore digital

MIRANDOLA – Dalla meccanica alla comunicazione, dall’Emilia alla Svizzera. Quel ruolo in ambito meccanico presso una prestigiosa azienda modenese, gli serve ma non gli piace; così si mette all’opera per cambiare la sua situazione professionale e ce la fa.

Da alcuni anni vive in provincia di Varese ed è un frontaliere, ovvero colui che passa giornalmente il confine per recarsi al lavoro nello stato confinante.

Bergamini nasce a Mirandola nel 1986. Ha giocato a calcio in diverse squadre della bassa come portiere e all’epoca frequentava una band ‘punk rock’ con cui si divertiva a fare concerti, a scrivere e a registrare canzoni.

“Mi sono diplomato Perito Meccanico ma non avevo che un’idea in testa…la comunicazione. Così ho continuato a lavorare ricoprendo un ruolo che non era nelle mie corde, ma ho cominciato ad applicarmi perchè ciò che volevo veramente mi venisse incontro” – racconta Bergamini.

“Erano gli anni dove le aziende del territorio facevano a gara ad assumere periti appena diplomati” – dice; ed io non posso che confermare che pur calando l’attrattiva per questi percorsi di studio, sono tutt’ora tantissime le occasioni per i diplomati tecnici di trovare occupazione.

Ma per Luca la professionalità è una cosa che evolve e cresce sulla base delle trasformazioni esterne e delle esigenze interiori: si iscrive così alla Facoltà di Comunicazione e Marketing all’Università di Modena e Reggio Emilia. Si laurea ma non pago decide di specializzarsi attraverso un Master che frequenta nei weekend: la determinazione è tale che permette a Luca di lavorare di giorno, studiare di sera e nei weekend e sostenere un esame dopo l’altro.

Nel 2013 conclude il master e cerca finalmente un ruolo adatto al suo nuovo profilo.

Ed è l’azienda per cui già lavora a servirgli un’opportunità: c’è una posizione da ricoprire in ambito comunicazione presso la loro sede Svizzera, proposta che Luca accoglie con entusiasmo. E’ a Lugano che può finalmente occuparsi della presenza digitale del brand aziendale sui mercati asiatici, attraverso la gestione dei siti web, dei contenuti digitali sui social media e curando le campagne pubblicitarie con responsabilità sempre crescenti, riportando a un collega basato a Sydney.

Ma a Lugano Luca non è solo, lo segue la sua ragazza nativa di Cavezzo, con la quale nel 2015 convola a nozze e negli anni a seguire, a riempire ancor di più di gioia la loro casa, sono arrivati Matteo di 5 anni e Letizia di un anno.

Il mondo prepara la strada per l’uomo che sa dove sta andando.

