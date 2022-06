Finale Emilia. Il Lions premia il merito: consegnate le borse di studio a 5 laureati

FINALE EMILIA- E’ stata la presidentessa del Lions Club Finale Emilia Deanna Bergamini a consegnare cinque borse di studio ad altrettanti giovani laureati. Le borse di studio, del valore di 800 euro, sono state assegnate dal club in collaborazione con la banca SanFelice1893.

Il bando era rivolto agli studenti di Finale, San Felice e Camposanto che avessero conseguito la laurea nel 2020 e 2021: 28 le domande pervenute e ben “19 candidati hanno conseguito il titolo con 110 e lode – ha ricordato la presidentessa Bergamini –. Questo ci dimostra come ci siano tanti giovani in gamba, capaci di valorizzare il loro talento”.

E’ stata una selezione dura e, a parità di votazioni, la graduatoria è stata stilata soprattutto in base alla ‘velocità’ di conseguimento del titolo: e cioè al numero di anni e mesi impiegati per arrivare al traguardo.

Per il Comune di Finale Emilia sono stati premiati Lisa Tommasini, laureata in Lingue e letterature straniere- che attualmente già insegna alle scuole medie di Sassuolo- e Lorenzo Poletti, laureato in Scienze chimiche.

Tra gli studenti sanfeliciani, sono stati premiate Sabrina Mantovani, laureata in Lettere e Caterina Cioli Puviani, laureata in Scienze della formazione primaria.

Per il Comune di Camposanto la borsa di studio è andata a Elia Zacchini, laureato in Psicologia clinica.

A consegnare i premi ai giovani laureati sono intervenuti Michele Goldoni e Monja Zaniboni- sindaci di San Felice e Camposanto- e Maria Teresa Benotti assessora a Finale e socia del Lions di Finale.

