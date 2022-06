Grande cordoglio a Bomporto per la scomparsa di Alfio

BOMPORTO- Grande lutto a Bomporto per la scomparsa di Alfio: volontario instancabile della Protezione civile, consigliere comunale di Bomporto e presidente dell’associazione “Porto delle idee”.

“In momenti come questo è difficile trovare le parole per esprimere il dolore che attraversa la comunità bomportese intera.

Ricordo Alfio come volontario della Protezione Civile, nei momenti tragici dell’alluvione, del terremoto, dell’emergenza per la pandemia- ha scritto la sindaca di Bomporto Tania Meschiari- Alfio non si è mai risparmiato per la nostra comunità, a volte si arrabbiava e non ce le mandava a dire, ma lo faceva sempre per il bene del paese che amava e alla fine si trovava sempre il modo per collaborare in armonia”.

“Vorrei esprimere a Elena, ai ragazzi e ai familiari le più sincere condoglianze per la sua perdita a nome di tutta la comunità di Bomporto”- ha concluso la sindaca Meschiari.

