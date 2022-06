Hockey, Scomed Bomporto: la prossima stagione partirà un progetto dedicato ai campionati femminili

BOMPORTO – Il presidente degli Scomed Bomporto, Angelo Lucchini, racconta le attività estive della società e i programmi per la stagione a venire:

“Stiamo andando verso la chiusura dell’attività agonistica di quest’anno; abbiamo in corso due tornei interni, di cui uno dedicato ad avviamento e Under 12, mentre l’altro alle categorie Under 14 e superiori, con anche giocatori dell’Invicta. I tornei si concluderanno la prossima settimana e sono importanti per dare ai ragazzi la possibilità di tenersi in attività il più a lungo possibile, nonostante il caldo. Per la prossima stagione stiamo programmando innanzitutto il torneo giovanile interno chiamato ‘Pollicino’, nostro fiore all’occhiello da diversi anni. Riprenderemo lo stage dedicato all’attività agonistica di ragazzi provenienti da tutta l’Emilia-Romagna, e in più faremo sicuramente quello femminile, che abbiamo proposto per la prima volta lo scorso anno. La grande novità in serbo per la stagione a venire riguarda il progetto dedicato ai campionati femminili, con questo settore che andrà ad affiancare quello che fino ad oggi abbiamo costruito e porteremo avanti”.