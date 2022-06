In fiamme un campo di grano a Bomporto

BOMPORTO- Due squadre di vigili del fuoco- una da San Felice e una da Carpi- sono intervenute intorno alle 14.15 di giovedì 30 giugno per domare un incendio divampato in un campo di grano a Solara: in via Pezzolara, all’incrocio con via Scorciatoria di San Pietro.

I soccorsi sono riusciti a domare le fiamme dopo circa un’ora mezza e fortunatamente non si sono segnalano feriti.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

