Incendio in un campo agricolo. Le fiamme si estendono a una pressa per rotoballe

Una squadra dei vigili del fuoco di San Felice, verso le 18 di lunedì 27 giugno, ha raggiunto il comune di Schivenoglia (in provincia di Mantova) in supporto dei colleghi per un incendio divampato in un campo in via Brazzuolo.

Coinvolta nell’incendio anche una pressa per rotoballe.

