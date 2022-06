La moglie finisce in ospedale e il marito tenta di uccidere il figlio con una mannaia: arrestato 82enne

MONTEVEGLIO- I carabinieri della stazione di Bazzano (in provincia di Bologna) hanno arrestato un 82enne italiano per tentato omicidio.

È successo nella notte di domenica 26 giugno, intorno all’una, quando i carabinieri della Centrale operativa di Bologna sono stati avvisati dai sanitari del 118 i quali a loro volta – allertati dall’anziano 82enne- sono intervenuti presso la sua abitazione prestando le prime cure a una persona ferita con un’arma da taglio.

Si trattava del figlio dell’aggressore, un 55enne italiano, ferito gravemente alla testa ma cosciente, subito dopo trasferito e ricoverato presso l’ospedale Maggiore in codice 3.

Da una prima ricostruzione è emerso che l’anziano genitore, in preda ad un raptus scatenato dal recente ricovero della consorte (nonché madre della vittima), per “alleviare le sofferenze familiari”, si è armato di mannaia e ha colpito, nel sonno, il figlio 55enne per ben due volte.

Fortunatamente poi, ripensandoci, invece di sferrargli il colpo di grazia ha gettato la mannaia in un cestino e ha allertato il 118: attendendo in casa i soccorsi.

I militari, rinvenuta e sequestrata l’arma impropria, coordinati dalla Procura della Repubblica di Bologna immediatamente informata, hanno tratto in arresto l’anziano 82enne per il reato di tentato omicidio, conducendolo in carcere.