Mirandola. Nuovo refettorio alla primaria di via Pietri grazie ai 436mila euro del Pnrr

MIRANDOLA- L’Amministrazione comunale di Mirandola comunica, con soddisfazione, l’ammissione in graduatoria per un contributo di 436mila euro: destinato alla realizzazione di una mensa in ampliamento al plesso della Scuola primaria di Via Pietri.

Un volume accessorio di circa 170 metri quadri di superficie tra refettorio, cucine e locali di servizio. Grazie alla collaborazione della direzione didattica, infatti, si è valutato il fabbisogno rispetto alla crescente richiesta di posti a tempo pieno e si è proceduto al dimensionamento. Attualmente nel plesso di via Pietri non esiste il servizio di refezione, ma vengono distribuiti pasti monodose ad alunni e personale delle due classi a tempo pieno presenti: per un totale di circa 45 somministrazioni al giorno. In prospettiva, però, al fine di conciliare la crescente richiesta delle famiglie l’ipotesi su cui è stata tarata la proposta candidata al bando si riferisce a cinque classi, con un numero di pasti da somministrare- per stima approssimativa ma realistica- di 130 pasti al giorno tra alunni e personale. Un riscontro importante, che consentirà di aumentare la capacità recettiva e la potenzialità dell’Istituto: rivolgendo un servizio più completo ad alunni e famiglie. Si è ora in attesa delle graduatorie di finanziamento per il nuovo Asili nido, per cui Mirandola ha presentato una richiesta di oltre 1 milione e 200mila euro.

