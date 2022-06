Modena, due arresti per spaccio e furto aggravato

MODENA- Nella giornata di lunedì 13 giugno la squadra mobile ha tratto in arresto a Modena un cittadino straniero di 31 anni destinatario della misura cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Modena, per reati in materia di sostanze stupefacenti: quale aggravamento della precedente misura del divieto di dimora in Modena e provincia.

L’uomo aveva violato tale misura in quanto sorpreso nei pressi del parco Ducale durante un controllo dalla squadra volante che lo aveva trovato, tra l’altro, in possesso di 32 grammi di marijuana e 870 euro in contanti. Sempre nella giornata di lunedì 13 giugno un altro cittadino straniero, classe 1963, è stato tratto in arresto dalla squadra mobile in esecuzione di un ordine di carcerazione. L’uomo deve espiare una pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione per il reato di furto aggravato, commesso a Modena nel 2021. Al termine degli accertamenti di rito, i due uomini sono stati condotti presso la locale Casa circondariale.

