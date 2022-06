Nella Bassa parcheggi all’ombra, a tutti i costi: anche nelle aree verdi

BASTIGLIA, NONANTOLA- Cosa non si farebbe, in queste settimane di afa, per accaparrarsi un parcheggio all’ombra: è quanto avranno pensato alcuni automobilisti che, pur di non lasciare la propria automobile sotto il sole, hanno pensato bene di parcheggiarla nelle aree verdi, all’ombra degli alberi.

Parcheggi non proprio “conformi” che hanno fatto attirato l’attenzione della polizia locale Unione Comuni del Sorbara che ha tuonato sui social: “Si ricorda che le auto devono essere parcheggiate all’interno degli appositi stalli di sosta e non in punti ombreggiati all’interno delle aree verdi”

