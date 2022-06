Pos obbligatorio: dal 30 giugno chi non accetta i pagamenti verrà sanzionato

MODENA- Dal 30 giugno 2022 i commercianti, gli artigiani e i professionisti che non permetteranno ai propri clienti di pagare con carte di credito, debito e prepagate tramite Pos verranno sanzionati. Dopo 8 anni dall’introduzione dell’obbligo da giovedì, infatti, entreranno in vigore le nuove regole previste dall’ultimo decreto Pnrr sui pagamenti elettronici.

La sanzione prevista per gli esercenti furbetti ammonterà a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale si è rifiutato il pagamento elettronico. Saranno giustificati solo i casi di “impossibilità tecnica”: come Pos rotto o linea assente. Il cittadino potrà in ogni caso segnalare eventuali disservizi alla Guardia di finanza: attraverso il numero gratuito 117 oppure rivolgendosi al più vicino reparto locale.

La sgnalazione verrà utilizzata anche come “indicatore di rischio” per indirizzare controlli successivi sulla regolarità fiscale.

