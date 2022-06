San Prospero. Giovani sporcano il parco e arriva la ramanzina del sindaco

SAN PROSPERO- Alcuni ragazzini sporcano il parco di San Prospero- invaso dai rifiuti- e arriva la ramanzina sui social del sindaco Sauro Borghi: “Il nostro operaio ha fatto il solito giro per lo svuotamento dei cestini nei parchi di San Prospero e si è rifiutato di raccogliere tutta l’immondizia presente- ha scritto il sindaco- Per ora mi appello al senso civico, soprattutto dei ragazzi che, per riparare al malcostume, sono pregati di munirsi del necessario per provvedere alla pulizia. Un appello anche ai genitori affinché lì convincano a ripulire prima che partano le sanzioni, visto che il modo di sapere chi sono c’è attraverso il coinvolgimento della polizia locale con gli strumenti in dotazione”.

