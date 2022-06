Scontro tra moto e trattore: centauro soccorso da 118 e vigili del fuoco

FORMIGINE- Intorno alle 8.45 di lunedì 27 giugno 2022 i vigli del fuoco sono intervenuti a Formigine, in via Viazza, per lo scontro tra una moto e un trattore agricolo.

I vigili del fuoco e i sanitari del 118 hanno estratto il motociclista scivolato- a causa dell’urto- sotto al trattore. Fortunatamente il centauro non è stato travolto dalle ruote del mezzo agricolo.

Ancora in fase di accertamento le dinamiche dell’impatto.

