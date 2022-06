Soliera. Arrivano i finanziamenti per la bonifica dell’area fiera contaminata dal boro

SOLIERA- 5.3 milioni di euro per la bonifica dei sei siti orfani e 27 milioni dal Pnrr per altre 18 aree. Sono questi i “numeri” in Emilia-Romagna del piano di rigenerazione e riqualificazione urbana e dei suoli illustrato dall’assessora all’Ambiente Irene Priolo.

Tra i sei siti orfani che beneficeranno dei finanziamenti c’è anche Soliera. Si tratta dell’area fiera per il quale non è stato possibile individuare il responsabile dell’inquinamento: per questa ragione scatterà una bonifica pubblica da 135mila euro. L’intervento coprirà un’area di 410 metri quadrati e sarà finalizzato ad azzerare la concentrazione di boro.

Il piano d’azione prevede di affidarsi a vegetali microrganismi del terreno che dovrebbero andare a costituire un mix utile a bonificare tutta l’area.

L’area sarà poi restituita ai cittadini con la riqualificazione abitativa e i servizi culturali ed educativi.

Per quanto riguarda i tempi di realizzazione i lavori dovrebbero considerarsi conclusi entro il 2024.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017