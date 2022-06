Tenta di rubare l’impianto di scarico di un furgone

La Squadra Volante della Polizia di Modena ha tratto in arresto un cittadino straniero di 46 anni per il reato di tentato furto aggravato.

Nel corso della notte appena trascorsa, intorno alle ore 2.00, una pattuglia è intervenuta in via Ganaceto a seguito di chiamata alla linea di emergenza 112 NUE da parte di un cittadino che aveva segnalato la presenza sospetta di un uomo, sdraiato sotto un furgone in sosta, intento probabilmente a perpetrare un furto.

L’intervento tempestivo della Volante ha permesso di sorprendere il 46enne ancora sotto il veicolo dal quale aveva già smontato l’impianto di scarico. Nella sua immediata disponibilità sono stati rinvenuti numerosi attrezzi da lavoro, tra cui varie chiavi inglesi di diverse dimensioni. All’interno dello zaino inoltre custodiva un coltello a serramanico di 15,5 cm, motivo per il quale è stato anche denunciato in stato di libertà.

