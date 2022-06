Tragedia a Rimini. Turista modenese perde la vita mentre fa il bagno

RIMINI- La tragedia a Rimini nel tardo pomeriggio di lunedì 13 giugno: il turista modenese, un uomo di 81 anni, stava facendo il bagno davanti al Bagno 49 quando, all’improvviso, è andato sotto.

Il salvataggio si è immediatamente accordo della situazione ed è intervenuto per recuperare l’uomo: che è stato riportato a riva e sottoposto alle manovre di rianimazione. I sanitari del 118 giunti sul posto hanno tentato di far ripartire il cuore, ma per l’uomo- purtroppo- non c’è stato nulla da fare,

Sulla spiaggia, per gli accertamenti di rito, è intervenuta la Capitaneria di Porto.

