Tutto pronto a Medolla per il concerto di Paolo Belli

MEDOLLA – Per il concerto di Paolo Belli Big Band in programma giovedì 2 giugno alle ore 21 in piazza Garibaldi a Medolla, nell’ambito di “Medolla più di prima”, si comunicano le seguenti modifiche alla viabilità: dalle ore 8.30 di giovedì 2 giugno e fino alle ore 3 di venerdì 3 giugno, verranno chiuse al traffico le seguenti vie: via Roma (dall’incrocio con via Genova a quello con via Bruino); via San Matteo (dall’incrocio con via Roma a quello con via 25 aprile); via Agnini, viale Rimembranze, Piazza del Popolo. Nello stesso orario via Piave sarà a doppio senso di circolazione. Le deviazioni su via Bologna, via Matteotti e via Bruino verranno indicate da apposita segnaletica. In piazza Garibaldi l’accesso per gli spettatori, consentito a partire dalle ore 19, sarà libero e gratuito fino a esaurimento dei posti a sedere.

