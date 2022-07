A Nonantola, Bastiglia, Bomporto e Ravarino controlli a tappeto della Polizia locale

BASTIGLIA, RAVARINO- È un luglio “caldo” per la Polizia locale dell’Unione Comuni del Sorbara.

Negli ultimi giorni gli agenti sono stati impegnati in diversi controlli alla circolazione sulle strade di Nonantola, Bomporto , Bastiglia e Ravarino: fermando più di 30 conducenti.

In particolare, nel corso di uno di questi controlli, gli agenti dopo aver intimato invano l’alt, hanno inseguito per circa sette chilometri a sirene accese un veicolo che procedeva ad alta velocità su strade secondarie ed effettuava alcuni sorpassi azzardati.

Una volta fermata, la conducente – una donna di 62 anni – si è giustificata dicendo di non aver visto il posto di blocco e non aver sentito le sirene mentre gli agenti, dopo aver verificato la regolarità dei documenti di guida, le hanno contestato l’eccessiva velocità e i sorpassi in punti non consentiti, procedendo al ritiro della patente.

Nel corso degli altri controlli, sono stati sanzionati altri sei conducenti: due per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, due per sorpassi in punti non consentiti e due perché a bordo di veicoli privi di revisione.