A Scortichino una serata speciale per i tifosi milanisti

Una cena in compagnia per la conquista dello scudetto, il diciannovesimo della serie. L’appuntamento a tavola- rivolto a tutti i tifosi e simpatizzanti milanisti, ma anche agli amici- è fissato per il 13 luglio alle ore 20 allo stand gastronomico del campo sportivo di Scortichino.

Organizzatore della serata è il Milan Fans Scortichino ‘Al Zampett’: non un club associato, considerando che non ci sono soci, ma un gruppo di amici uniti dalla passione per i colori rossoneri.

Il menù comprenderà un primo piatto a sorpresa, grigliata di carne, dolce, caffe’ e amaro: il tutto al costo di 25 euro.

Le prenotazioni dovranno pervenire entro l’8 luglio ai numeri 3334053121 (Claudio), oppure 3387722354 (Andrea).

“A distanza di undici anni dalla conquista dello scudetto conquistato dai rossoneri nella stagione 2010-2011 si ritorna a festeggiare una vittoria che, alla vigilia del torneo, in pochi ritenevano possibile”.

