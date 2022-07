Carpi. Al Borgogioioso quattro nuovi servizi di interesse sociale

CARPI- Un pull di nuovi servizi denominato “Il Borgogioioso per te” saranno attivati per i clienti del Centro commerciale Il Borgogioioso di Carpi nei prossimi tre mesi, dal 9 luglio al 9 ottobre ogni sabato e domenica pomeriggio: dalle 16:00 alle 20:00.

Presso il punto servizi sarà possibile richiedere lo SPID per l’identità digitale, avvalersi di un centro CAF per consulenze su pratiche familiari (come l’ISEE) e fiscali, prenotare incontri di formazione e orientamento al lavoro e accedere a un servizio “Zero Waste” per il ritiro di smartphone o tablet ricevendo in cambio buoni spesa da utilizzare nei negozi del Borgogioioso.

Presso il corner multiservizio sarà presente personale qualificato proveniente dallo Studio Gondal, Caf-Cgn e Patronato, per i servizi di assistenza fiscale e amministrativa. Mentre il programma di incontri di formazione-lavoro sarà coordinato dallo staff di Form App e La Risorsa Umana Job Center Group: uno dei maggiori gruppi italiani specializzati nell’ambito delle Risorse Umane.

Con questa nuova iniziativa Il Centro commerciale Il Borgogioioso rende disponibili ai clienti attività di servizio afferenti a quattro aree di grande interesse sociale. Un servizio di erogazione dell’identità digitale ormai indispensabile per accedere al registro medico elettronico oltre che per le pratiche e i pagamenti con l’amministrazione pubblica. Un CAF che nei giorni 16 luglio, 7 agosto e 17 settembre darà supporto e assistenza per la compilazione di documenti e per la prenotazione di servizi di previdenza e fiscali (tra cui la denuncia dei redditi, Isee, richiesta assegni familiari, pratiche naspi).

Uno sportello di orientamento alla formazione e al lavoro che illustrerà le opportunità formative, darà assistenza nella redazione del curriculum vitae e simulerà colloqui di lavoro il 9 e 23 luglio, il 6 e 20 agosto e il 10 e 24 settembre.

Infine una iniziativa green importante per l’ambiente di recupero o smaltimento di smartphone e tablet, dispositivi doppiamente preziosi per il recupero di metalli rari e per la possibilità- presso Il Borgogioioso- di convertire il loro valore residuo, fino a un massimo di 1000 euro, in buoni acquisto da utilizzare presso i punti vendita del Centro Commerciale di Carpi.

Con questa nuova iniziativa Il Borgogioioso si propone di ampliare i servizi verso i clienti, cogliendo molte esigenze diffuse, dando un ulteriore valore aggiunto al tempo che i visitatori trascorrono presso il Centro Commerciale di Carpi.