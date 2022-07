Cibeno di Carpi. Auto in fiamme in via Roosevelt

CARPI- Intorno alle 10.30 di giovedì 14 luglio i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Cibeno di Carpi per un’automobile andata a fuoco in via Roosevelt.

Dalle prime ricostruzioni il conducente,accortosi di un problema all’auto ha deciso di accostare.

Poco dopo il mezzo il mezzo è stato avvolto dalle fiamme.

Fortunatamente non si registrano feriti.

