Coronavirus, l’aggiornamento di Ausl e Aou Modena: in aumento contagi e ricoveri

Sempre in aumento i dati relativi a nuovi casi, percentuale di positività e persone esaminate. In rialzo anche i ricoveri quotidiani.

Sono 180 i pazienti Covid positivi ricoverati, a lunedì 11 luglio, negli ospedali modenesi.

ANDAMENTO GENERALE

Casi

Il totale di positivi segnalati a livello regionale, lunedì 11 luglio, per la provincia di Modena è di 253.077 (erano 246.037 lo scorso 4 luglio). All’11 luglio in provincia di Modena sono accertati 9.385 (erano 7.269 il 4 luglio, +29%) casi di persone con in corso l’infezione da Covid-19.

Ricoveri totali

A lunedì 11 luglio sono 180 (erano 144 il 5 luglio, +25%) i pazienti assistiti in regime di ricovero negli ospedali della provincia. Da report regionale risultano ricoverati 107 pazienti covid positivi in AOU, 22 all’Ospedale di Sassuolo e 51 negli ospedali a gestione Ausl. Con la ripresa dei contagi e l’aumento dei ricoveri è stata rivista l’organizzazione della rete ospedaliera, con la riapertura di aree dedicate al covid in tutti gli Ospedali Ausl.

Persone in isolamento domiciliare

All’11 luglio sono in isolamento 9.205 persone covid positive (erano 7.125 il 4 luglio +29%). Si riporta sotto la distribuzione sui Comuni della provincia di Modena.

Tasso di incidenza

Settimana dal 4 al 10 luglio 2022

Il tasso settimanale di incidenza è di 1.038 casi per 100.000 abitanti (+33% rispetto alla settimana precedente).

La percentuale con presenza di sintomi alla diagnosi è dell’8,7%.

Vaccinazioni anti-Covid

All’11 di luglio sono state somministrate complessivamente 1.716.811 dosi di vaccino, di cui 599.243 prime dosi, 569.451 seconde dosi, 498.284 dosi addizionali e primi richiami (booster), 49.833 secondi richiami (second booster).

Persone in isolamento domiciliare perché positive al Covid per Comune di residenza

