La vita di Enzo Ferrari sbarca su Apple Tv: sarà Sorrentino a produrre la serie

MODENA- La storia di Enzo Ferrari sbarca in tv: dopo la produzione holywoodiana con Adam Driver e Penelope Cruz, il padre del Cavallino approda su Apple Tv per una nuova serie televisiva.

Una storia leggendaria che verrà raccontata da nomi altrettanto grandiosi: tra i produttori, infatti, il premio Oscar Paolo Sorrentino e Steven Knight (che ha firmato la serie ’Peaky Blinders’). In regia Stefano Sollima e la fonte ispiratrice Luca Dal Monte: autore di “Ferrari Rex” e, per anni, responsabile della comunicazione per Ferrari e Maserati.

“Sono entusiasta di poter raccontare una storia così suggestiva su quest’uomo leggendario e il suo brand iconico – ha dichiarato l’ideatore Steven Knight – La straordinaria vita di Enzo Ferrari è stata tracciata dal suo percorso professionale e dal dramma personale e Ferrari è la celebrazione di un essere umano incredibilmente complesso e affascinante”.

