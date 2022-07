LepidaTV: oltre 50 nuovi video sulla piattaforma on demand che racconta la regione

MODENA- C’è una bella storia da raccontare. È quella de ‘L’Emilia-Romagna in Silicon valley’: il documentario di Marcello Veggiani prodotto da Art-ER, che da venerdì 1 luglio 2022 è disponibile in anteprima su LepidaTv. Un viaggio emozionante lungo la strada percorsa da start up innovative e imprese della nostra regione verso l’ecosistema dell’innovazione più importante al mondo, in California, oggi spesso realtà consolidate qui, in Emilia-Romagna.

Ma sulla piattaforma on demand dell’Emilia-Romagna, le novità sono molte. Le 14 playlist tematiche che compongono il palinsesto si arricchiscono infatti di altri 50 nuovi contributi video, arrivando così a 550 nuovi caricamenti dall’inizio del 2022. Dal nuovo tributo di Stefano Accorsi a ‘La Terra dei Motori’, alle nuove puntate de ‘Le vie dell’ospitalità, in Emilia-Romagna sono infinite’, l’ultima web serie per Apt Servizi con Paolo Cevoli alla scoperta dell’accoglienza nel rispetto per l’ambiente e l’inclusività. E ancora, il meglio del Biografilm festival e del Bellaria Film festival nei contenuti – forniti dall’assessorato regionale alla Cultura e al Paesaggio – che raccontano il cinema in Emilia-Romagna. On line anche le nuove campagne sanitarie e quelle per la sicurezza stradale dell’Osservatorio regionale. Aggiornata poi la categoria ‘Serie’ dove sono stati caricati altri contenuti ai format ‘Life Eremita’, ‘Prodotti di qualità’ e ‘Psr Buone Prassi’. E, nella sezione ‘cronache’, aggiunti gli ultimi video realizzati dall’Agenzia di Informazione e Comunicazione della Giunta e le nuove puntate di Assemblea On E-R a cura del Servizio informazione e comunicazione istituzionale dell’Assemblea legislativa. Dieci documentari D.E-R Documentaristi Emilia-Romagna Nella categoria ‘raccontando’, sono poi disponibili dieci pellicole della piattaforma ‘Documentando’, l’archivio del documentario italiano, realizzato dall’associazione D.E-R Documentaristi Emilia-Romagna. I nuovi titoli: ‘Laura Bassi. Una vita straordinaria’ di Enza Negroni, ‘Code di lucertola’ di Valentina Giovanardi, ‘Don Leo – Cinema e Realtà centro sperimentale di cinematografia’ di Alessandro Tamburini, ‘Amore necessario’ di Alessandro Tamburini, ‘Reparto 14’ di Valentina Neri, Valentina Giovanardi, Antonietta Dicorato, ‘Respiro’ di Giulio Filippo Giunti, “Il presidio” di Nico Guidetti, ‘Damiano non è un marziano’ di Valerio Gresini, ‘A perfect day’ di Tiziano Popoli, ‘Militanti’ di Nico Guidetti. Sempre nella sezione ‘raccontando’ è disponibile ‘Margherita Hack e le stelle’, la prima della serie di interviste realizzate dall’ istituto nazionale di Astrofisica e Sofos APS in occasione del centenario della nascita della scienziata. Il palinsesto Live i LepidaTv Novità anche per la programmazione live. Oltre alla visualizzazione streaming web è infatti possibile seguire tutti i programmi e le rubriche – da Eduradio a Codec Tv da Edili a Inside Out – anche in diretta da Smart Tv al canale 80 del digitale terrestre, premendo il tasto blu del telecomando. Infine, per quanto riguarda le dirette, dal 21 al 24 luglio, LepidaTv trasmetterà live e in esclusiva tutte le serate del Porretta Soul Festival: la storica rassegna, sostenuta dalla Regione, che porta nella città termale dell’appennino bolognese oltre 200 artisti da tutto il mondo.

