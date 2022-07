Lutto a San Prospero per la morte di Tiziana Gentilini

Lutto a San Prospero per la morte di Tiziana Gentilini, 48enne che era al suo primo giorno di vacanza in pausa dal lavoro alla Cnh. Lascia il marito Massimiliano e un figlio.

L’incidente mortale è avvenuto nella tarda mattinata di sabato intorno alle 12.30, in via della Cima nelle campagne di Fontanelice, nel Bolognese, luogo da cui la donna era originaria. Era tornata lì per trascorrere le ferie con la famiglia di origine.

Tiziana è morta dopo essere stata travolta da un trattore che trasportava legna e che, per cause da accertare, si è ribaltato.

Ferito anche un 62enne che risulta, dai primi rilievi eseguiti dai carabinieri, che fosse a bordo del cassone agganciato al mezzo agricolo. Sul posto sono intervenuti i militari della stazione di Fontanelice, il 118 e la medicina del lavoro. Nonostante i soccorsi immediati, per la 48enne non c’è stato nulla da fare, il 62enne è stato trasferito all’ospedale di Imola per accertamenti.

