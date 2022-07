Mirandola. Da stagista a “medaglia d’argento” ai campionati mondiali di pasticceria

MIRANDOLA- “Luca si presentò presso la nostra pasticceria come tanti ragazzi inviati in stage da un istituto alberghiero e ciò che subito mi stupì fu la sua determinazione. Imparando poi a conoscerlo si rivelò un ragazzo estremamente intelligente, abile manualmente e sempre pronto ad aiutare i colleghi in tutte le lavorazioni: caratteristiche che gli fecero guadagnare la nostra fiducia e di conseguenza le chiavi del laboratorio”- è così che il titolare della pasticceria Busuoli di Mirandola ricorda Luca che, ancora giovanissimo, ha mosso i suoi “primi passi” proprio nella pasticceria mirandolese.

“Neanche diciottenne gli fu offerta l’occasione di partecipare ai campionati italiani juniores di pasticceria e la sua determinazione fece un ulteriore sbalzo in avanti. Per allenarsi rimaneva anche fino a tarda notte: mai visto un ragazzo con tanta voglia di realizzare un sogno- continua il titolare- Ovviamente, anche se non scontato, si piazzò al secondo posto a livello nazionale, un risultato eccezionale per la giovane età e per essere stata la sua prima partecipazione ad un concorso di pasticceria”.

A soli tre anni di distanza da quella vittoria Luca è riuscito ad aggiudicarsi il secondo premio assoluto a un campionato mondiale di pasticceria. Un ulteriore successo per questo giovane pasticcere che, con la passione e la determinazione, ha tutte le carte in regola per arrivare molto lontano.

