Mirandola, vandali danneggiano auto nel parcheggio delle piscine

MIRANDOLA – Brutta sorpresa, nel pomeriggio di domenica 17 luglio, per i proprietari di una decina di auto parcheggiate all’esterno delle piscine di Mirandola. Come riporta “Il Resto del Carlino”, infatti, le auto sono state danneggiate da ignoti vandali: ad accorgersene, gli stessi proprietari, che, una volta usciti dall’impianto e resisi conto dei danni alle vetture, intorno alle 17.30, hanno allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per raccogliere le denunce degli automobilisti; ora sono in corso le indagini per ricostruire quanto avvenuto, anche grazie alle telecamere di sorveglianza. Ancora non sono chiari, infatti, i motivi che possono aver spinto gli ignoti vandali a compiere un simile gesto.

