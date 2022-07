Nonantola Film Festival, si conclude la rassegna estiva con “Wonder Woman 1984”

NONANTOLA- Quinto e ultimo appuntamento al Giardino Perla Verde, in via Marconi 15 a Nonantola, con la rassegna estiva del Nonantola Film Festival curata da Nonantola Film Festival APS associata Arci UCCA con il sostegno dell’Amministrazione comunale. Inizio proiezione ore 21.30, ingresso gratuito.

Domenica 3 luglio è in programma il film per tutta la famiglia – seguito del grande successo del 2017 “Wonder Woman” – “Wonder Woman 1984” della regista americana Patty Jenkins, interpretato nei ruoli principali da Gal Gadot, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Chris Pine e Connie Nielsen.

Precede il film la proiezione del corto – realizzato nell’ambito del laboratorio ‘Ciak Si Gira’ – diretto dal regista modenese Carlo Battelli con gli alunni e le alunne della Scuola secondaria di primo grado ‘D. Alighieri’ di Nonantola.

Diana Prince, alias Wonder Woman, vive tra noi ancora negli anni 80, salva persone in pericolo e sventa crimini cercando di restare il più possibile in incognito. Lavora nel campo dell’archeologia, dove si ritrova a collaborare con Barbara Minerva. Un antico cristallo entra in contatto con loro e successivamente con l’imprenditore e truffatore Max Lord, prossimo a cadere in disgrazia. In seguito all’interazione con la pietra, a tutti loro accadono eventi inspiegabili: Barbara trova sicurezza di sé e sviluppa una forza sovrumana; Max Lord sembra capace di avverare i desideri degli altri; Diana infine ritrova l’amato Steve Trevor, morto molti anni prima e in possesso del corpo di un altro uomo. Ma bisogna stare attenti a quel che si desidera, soprattutto quando potrebbe avverarsi.