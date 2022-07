Offline Cupweb e Fascicolo sanitario elettronico. Castaldini (FI): “E’ questa la Regione della Data Valley”

MODENA- Da oltre un’ora sono irraggiungibili la maggior parte dei siti istituzionali e legati alla salute dell’Emilia-Romagna- dal sito istituzionale della Regione a quello dell’Assemblea legislativa- e sono offline anche il Fascicolo Sanitario Elettronico, il CUPWEB, il sito dell’AUSL di Bologna, il numero verde del CUP e chissà quanti altri servizi.

“È impossibile quindi in questo momento recuperare il referto di una visita, ma anche accedere a una ricetta per ritirare un farmaco in farmacia o prenotare una prestazione, che sia urgente o indifferibile, in qualsiasi struttura pubblica- tuona la consigliera regionale di Forza Italia Valentina Castaldini- Ovviamente in un periodo di attacchi informatici il primo pensiero di paura va agli hacker russi che hanno già in passato preso di mira strutture istituzionali italiane. Ma anche se il problema fosse solamente un guasto bisogna fare una seria riflessione su chi gestisce dei servizi fondamentali per i cittadini, sulla necessità di ridondanza e su quanto la Regione sarà in grado di gestire al meglio il data center più grande d’Europa che si sta creando a Bologna”

