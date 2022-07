Scontro auto-camion alle porte di Bastiglia. Mamma e figlio di 4 mesi finiscono in ospedale

BASTIGLIA- Incidente lungo la Statale del Canaletto- in zona cantone, alle porte di Bastiglia- intorno alle 13 di giovedì 28 luglio. A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertamento, sono stati un’automobile e un camion.

A bordo dell’auto una giovane mamma di 25 anni con il figlio di appena 4 mesi. Madre e figlio sono stati soccorsi da un’ambulanza del 118- che ha poi richiesto il supporto di un’automedica- e trasportati al Policlinico: dove la donna si trova al momento ricoverata in prognosi riservata.

Il bimbo, invece, è in osservazione nel reparto di Neonatalogia: ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente ha causato il blocco del traffico e la chiusura della Statale per circa un’ora.

