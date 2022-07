Sport. Su due ruote, sulla sabbia, in campo: un altro week end di grandi eventi

MODENA- Ciclisti da tutta Europa sulle salite dell’Appennino di Reggio Emilia, le campionesse della serie A di pallavolo che si sfidano sulla sabbia a Riccione, le migliori squadre dello sport amatoriale che a Cesenatico si contendono i titoli nazionali: comincia oggi un altro grande fine settimana di sport in Emilia-Romagna, sempre più ‘Sport Valley’.

In un calendario che in un anno conta più di 100 appuntamenti di rilievo nazionale e internazionale sostenuti dalla Regione, nel fine settimana che va dal 15 al 17 luglio l’Emilia-Romagna mette in mostra la sua vocazione di terra di sport: competizioni agonistiche di valore continentale, eventi spettacolari, il meglio dello sport di base.

“Il connubio tra sport e turismo è uno dei pilastri su cui fondiamo il nostro progetto Sport Valley- spiega il presidente della Regione, Stefano Bonaccini– e questo fine settimana ci regala una nuova dimostrazione della proposta a 360 gradi della nostra regione. Competizioni storiche e di prestigio come la Granfondo Matildica ci permettono di portare sportivi da ogni Paese in luoghi magnifici come le nostre montagne, dove poi spesso gli atleti ritornano come turisti; allo stesso tempo- prosegue – la fama delle nostre località turistiche spinge le leghe professionistiche a organizzare qui le loro esibizioni estive, e la disponibilità ricettiva e di impianti sportivi della nostra Riviera è un richiamo per competizioni amatoriali di livello nazionale”.

“Come Regione- conclude Bonaccini– non solo sosteniamo attivamente lo sport come strumento di inclusione sociale e come volano per il territorio, ma abbiamo costruito un contesto positivo per l’organizzazione di grandi eventi e competizioni di ogni livello, grazie ad esempio alla legge sull’impiantistica sportiva e all’ultima iniziativa per la riqualificazione degli alberghi che mette a disposizione degli operatori oltre 300 milioni di euro”.