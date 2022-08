56enne uccisa a martellate a Pavullo. Convalidato l’arresto di Giovanni Padovani

PAVULLO- Resta in carcere Giovanni Padovani: il calciatore 27enne che- nella serata di martedì 23 agosto- ha ucciso a martellate l’ex compagna Alessandra Matteuzzi.

Il gip del tribunale di Bologna ha infatti convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per l’imputato che- davanti al giudice- si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Al termine dell’udienza, il legale di Padovani, non ha voluto rilasciare dichiarazioni, limitandosi a dire che il suo assistito è “molto provato” da quanto sta accadendo.

