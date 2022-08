Autovelox in tangenziale, da gennaio 27 mila automobilisti multati

In sette mesi, da gennaio a luglio di quest’anno, l’autovelox collocato sulla tangenziale Carducci a Modena, fra le uscite 7 e 6 Crocetta/Nonantola, in direzione Bologna, ha segnalato 27.717 violazioni del limite di velocità, che è di 70 chilometri orari. In 113 casi si è trattato di mezzi pesanti, 14 dei quali hanno superato il limite di almeno 10 chilometri, viaggiando quindi intorno ai 90 orari o oltre.

L’autovelox è attivo dal 2018 ed è segnalato da tre coppie di lampeggianti, fin da oltre un chilometro di distanza.

La media giornaliera dei superamenti di velocità è di 130 sanzioni al giorno e varia dai 120 di gennaio ai 130 di aprile, fino ai 143 di luglio.

La maggior parte delle sanzioni sono relative alla prima fascia prevista dal Codice della strada (entro 10 chilometri sopra il limite): 20.323 auto e 99 mezzi pesanti. In seconda fascia (tra i 10 e i 40 chilometri oltre il limite) sono transitati 7.223 auto e 14 mezzi pesanti. In terza fascia 67 automobili, mentre sono due quelle sfrecciate oltre 135 orari e finite in quarta fascia (oltre 60 chilometri sopra al limite) con una sanzione di 845 euro (1.126,67 se l’infrazione è commessa di notte), la sospensione della patente da 6 a 12 mesi e un taglio di 10 punti

