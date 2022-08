Controlli dei Carabinieri sulla sicurezza della circolazione stradale in tutta la provincia.

Nelle prime ore del mattino, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo, nella prosecuzione dei servizi di controllo sulla viabilità stradale disposti dal Comando Provinciale di Modena per tutto il periodo estivo e finalizzati a garantire la sicurezza degli utenti delle strade, hanno intimato l’alt a un’autovettura in transito nell’abitato di Fiorano Modenese. Nel corso del controllo, il conducente dell’utilitaria, risultato positivo al test con etilometro, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per guida sotto l’influenza dell’alcool con contestuale applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente di guida per la sospensione.

Nell’ultima settimana, sono state cinque le persone sanzionate dai Carabinieri della provincia di Modena per guida in stato di ebrezza.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017