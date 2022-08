Due auto si scontrano durante la notte: due morti

FORMIGINE – Un incidente dalle tragiche conseguenze si è verificato nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 agosto, intorno alle ore 4.30, a Formigine. Due auto si sono, infatti, scontrate in via Sant’Antonio, all’altezza dell’incrocio con via Salviola: nonostante il pronto intervento dei soccorritori, a causa dell’incidente sono decedute due persone, un uomo di 59 anni e una donna di 41 anni. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti anche Vigili del Fuoco e Carabinieri.

