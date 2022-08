Ferragosto, oltre 400 persone e quasi 300 veicoli controllati dai Carabinieri nelle strade della Provincia

MODENA – Nella giornata di ieri, 15 agosto, le 4 Compagnie del Comando Provinciale Carabinieri, sono state impegnate per garantire il regolare svolgimento del Ferragosto, giornata in cui, approfittando del bel tempo, tanti residenti e molti turisti si sono riversati lungo le strade della Provincia di Modena. Le oltre 70 pattuglie espresse dai Carabinieri in provincia di Modena che hanno vigilato sulle principali vie di comunicazione della provincia, nonché sui luoghi di ritrovo di giovani e famiglie, a Ferragosto, hanno eseguito 332 controlli su strada nei confronti di 409 persone e 299 veicoli.

Attraverso questi controlli, hanno:

– a Vignola, segnalato alla Prefettura di Modena, quali assuntori di stupefacenti, 2 giovani che, a seguito di controllo, sono stati trovati in possesso rispettivamente di 1,5 e 0,4 gr di hashish e cocaina;

– a Modena, deferito in stato di libertà un giovane, nato nel 1998, per resistenza a pubblico ufficiale, minaccia, detenzione ai fini spaccio di stupefacenti e porto di oggetti atti ad offendere. L’uomo, all’interno del parco Novi Sad, dopo aver minacciato con una catena di ferro alcuni passanti, si è opposto al controllo, spintonando i militari; una volta contenuto e sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso 13,5 gr di hashish;

– a Pavullo nel Frignano, un uomo nato nel 1989, è stato sorpreso a circolare alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico superiore al limite consentito; nei suoi confronti, oltre alla denuncia in stato di libertà, è scattato il ritiro della patente di guida;

– a Sassuolo rinvenuti e sottoposti a sequestro 18 gr di hashish.

