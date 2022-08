Memoriale Mirandola. Noi Sanfeliciani: “Cosa c’è veramente dietro al gesto del giovane?”

SAN FELICE- In questi giorni ferragostani, l’argomento principe delle cronache dell’Area Nord è il gesto del segretario dei Giovani Democratici della Bassa Modenese Marouan Satte che, insieme ad altri suoi coetanei, ha deturpato il monumento alle vittime del terremoto, riprendendo il tutto con il telefonino per poi postarlo sui social.

“La cosa che secondo NOI SANFELICIANI deve interessare alla politica non è chi ha fatto il gesto, ma cosa c’è dietro a quel gesto. Troppo spesso il mondo degli adulti indaffarato in mille questioni che vanno dal lavoro al tempo libero senza soluzione di continuità dimentica che esiste una transazione generazionale che non deve essere assolutamente sottovalutata. Quindi: abbiamo fatto abbastanza in tutti questi anni per i nostri giovani? Cosa dobbiamo fare per ridargli fiducia? Cosa dobbiamo fare per ristabilire i giusti equilibri sociali?