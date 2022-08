Pilates anti stress. A Carpi una sessione gratuita con i farmacisti

CARPI- Quello del ritorno dai giorni di vacanza può rivelarsi un periodo complesso, foriero di stress e nervosismo: riprendere infatti i ritmi quotidiani, spesso frenetici, dopo un periodo di riposo, non è semplice.

Per questo, giovedì 1 settembre alle ore 19.45, presso il Centro sociale Guerzoni di Carpi, le Farmacie San Giuseppe Artigiano e Santa Chiara di Carpi promuovono, in collaborazione con AMO – Associazione Malati Oncologici, una lezione di pilates gratuita, per ritrovarsi insieme praticando un’attività salutare e rilassante.

A guidare i partecipanti sarà l’insegnante Serena Marchetto. Per partecipare in maniera agevole si consiglia di portare un tappetino.

Il pilates è una ginnastica di tipo rieducativo, focalizzato sul controllo della postura – tramite la “regolazione del baricentro” – a sua volta necessario a guadagnare maggiore armonia e fluidità nei movimenti. Dovrebbero trarre vantaggio dall’esecuzione regolare di pilates soprattutto la colonna vertebrale e il controllo dell’equilibrio.

A differenza di molti tipi di ginnastica, poi, il pilates segue rigorosamente princìpi fondati su una precisa base filosofica e teorica: non si tratta quindi di un semplice insieme di esercizi, ma di un vero metodo che, negli ultimi sessant’anni di pratica e osservazione, si è sviluppato e perfezionato continuamente.

Tra i benefici del praticarlo, l’affinamento di flessibilità, forza, resistenza, controllo ed equilibrio.

Ma anche respirazione, concentrazione mentale e connessione mente-corpo.

“Siamo soliti organizzare un momento di sport condiviso aperto a tutti– spiega Delia Caramaschi, delle Farmacie San Giuseppe Artigiano e Santa Chiara – sia per incontrare in un momento extra lavorativo le persone che serviamo ogni giorno in farmacia, sia perché crediamo che una cultura del benessere, che si coltiva e sviluppa anche attraverso la socialità e lo star bene insieme, sia fondamentale per prevenire patologie anche molto gravi. Farlo nel periodo che per molti è quello del rientro dalle vacanze rappresenta poi, per noi, l’idea di riprendere insieme, gradualmente e con armonia, la vita di tutti i giorni. Non meno importante, teniamo moltissimo a coinvolgere il mondo del volontariato e delle associazioni legate alla salute, e siamo dunque felici che AMO abbia, ancora una volta, deciso di essere al nostro fianco”.

In caso di pioggia, l’evento sarà rinviato.

Per informazioni è possibile chiamare il numero 059683599, oppure una e-mail all’indirizzo farmaciasangiuseppeartigiano@gmail.com.

Per ulteriori informazioni consultare pagina il sito www.farmaciasangiuseppeartigiano.it e la pagina Facebook Farmacia San Giuseppe Artigiano – Carpi.