Ragazze investite a Lido di Spina, il 19enne: “Se potessi tornare indietro non mi metterei alla guida”

SAN FELICE- Fa ammenda il giovane 19enne di San Felice che nella notte tra sabato 30 e domenica 31 luglio ha investito quattro ragazze a Lido di Spina, nel Ferrarese: “Se potessi tornare indietro, non mi metterei alla guida- ha detto- Perché così cancellerei quella maledetta notte e tutto questo non sarebbe mai accaduto”.

Nel giorno dell’udienza di convalida davanti al giudice- lunedì 1 agosto- il giovane, in lacrime, chiede scusa e parla, per una decina di minuti, con una delle ragazze che ha investito. La giovane- così come riferito dall’avvocatessa del 19enne- avrebbe accettato il pentimento, precisando però che chiederà un risarcimento.

Nel corso dell’udienza il 19enne ha ripercorso tutti i fatti di quella notte: l’uscita con gli amici, le due birre consumate intorno alla mezzanotte e la partenza in auto intorno alle 2 del mattino.

Ha raccontato poi il momento dell’impatto e dell’avvallamento del manto stradale che gli avrebbe fatto perdere il controllo dell’auto, investendo le quattro ragazze davanti al locale. Una volta resosi conto di quanto accaduto il 19enne se ne è andato in tutta fretta. Non fuggire- come ha spiegato- ma perchè molto spaventato.

Una fuga durata poco- appena un chilometro- e poi consapevole di essere ormai con le spalle al muro, si è fermato. Qui è stato bloccato da dei giovani che lo hanno malmenato.

A mettere nei guai il neopatentato, inoltre, il tasso di alcol nel sangue rilevato la notte di sabato 30 luglio: 0,52. Un lieve stato di ebbrezza, ma che- per un neopatentato- dovrebbe essere pari a zero.

Il giudice ha convalidato il provvedimento pre-cautelare adottato dai carabinieri rimettendo in libertà il 19enne.

L’udienza è stata rinviata al prossimo 15 settembre, poiché al giovane sono stati concessi i termini a difesa chiesti dal legale del ragazzo

