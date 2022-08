San Felice. Sport sanfeliciano in lutto per la scomparsa di Giuseppe Bondioli

SAN FELICE- Sport sanfeliciano in lutto per la scomparsa, avvenuta lo scorso 8 agosto, di Giuseppe Bondioli- 79 anni- fondatore nel 1984 del gruppo di atletica della Polisportiva Unione 90.

I funerali si svolgeranno mercoledì 10 agosto alle 8.40 partendo dalle camere ardenti dell’ospedale di Mirandola per la chiesa di San Felice sul Panaro.

Persona conosciutissima e molto stimata in paese per il suo lungo e generoso impegno nel volontariato sportivo, Bondioli lascia la moglie Liviana, i figli Massimo e Stefano e il fratello Aldo.

“Dal nulla hai portato questo bellissimo sport nella Bassa, attirando con le tue doti umane e sportive decine e decine di giovani atleti che hanno raggiunto ottimi risultati sia a livello provinciale, regionale che nazionale, anche se prima dei risultati sportivi hai sempre preferito i valori di amicizia, rispetto e dedizione- scrive commossa la Polisportiva Unione 90- Con grande umiltà non hai mai dato troppo valore a premi e riconoscimenti ricevuti. La tua soddisfazione più grande è stata vedere i tuoi atleti diventare allenatori capaci di portare avanti il tuo progetto; per non parlare di quelli che, diventati genitori, hanno continuato a frequentare il campo di allenamento accompagnando i propri figli. Ti sei fatto promotore dell’unione degli sport di San Felice, aderendo alla Polisportiva Unione 90 di cui tutt’ora facciamo parte”.