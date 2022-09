Archeologia. Scoperta a Mirandola una porzione di sepolcreto basso-medievale

“Si tratta di un’importante scoperta – fa notare 𝗹’𝗔𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲 – che non pregiudicherà il proseguo dei lavori poiché il cantiere era stato diviso per aree. In questo modo gli interventi che non riguardano il sito oggetto di ispezione da parte di archeologi ed antropologi continueranno regolarmente. Di comune accordo con la 𝗦𝗼𝗽𝗿𝗶𝗻𝘁𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻𝘇𝗮, inoltre si è optato di far conoscere la scoperta 𝗶𝗻𝘀𝗲𝗿𝗲𝗻𝗱𝗼 𝘂𝗻𝗮 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗱𝗶𝗰𝗮𝘁𝗮 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝘃𝗶𝘀𝗶𝘁𝗮 di tale ritrovamento nel programma del “𝗠𝗲𝗺𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗙𝗲𝘀𝘁𝗶𝘃𝗮𝗹””.