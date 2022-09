Betoniera si ribalta tra San Felice e Massa Finalese

SAN FELICE- Una betoniera è uscita di strada, ribaltandosi rovinosamente nel campo adiacente. L’incidente è avvenuto intorno alle 11.45 di giovedì 8 settembre: l’autotrasportatore- un 40enne del carpigiano- era alla guida del mezzo sul tratto tra San Felice e Massa Finalese quando per cause ancora non ben definite- forse per un attimo di distrazione- ha preso male il ciglio della strada.

E’ riuscito a percorrere vari metri, per poi ribaltarsi nel campo.

Ferito alla testa l’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale di Mirandola. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.

Proprio in queste ore si sta provvedendo alla rimozione della betoniera, accasciata su un fianco.

Sul posto gli agenti di polizia locale Area Nord.

