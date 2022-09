Carpi. La ciclopedonale di via Marx ancora più sicura ed ecologica

CARPI- Nuova pavimentazione per la pista ciclopedonale di via Marx, eliminazione delle barriere architettoniche in alcuni attraversamenti pedonali, ripristino di tratti di palladiana nei marciapiedi e di asfalto stradale, anche nelle laterali via Barzelli e Nitti: è il cantiere in corso in una delle vie più lunghe di Carpi, via Carlo Marx appunto.

Un cantiere iniziato nei giorni di Ferragosto per ridurre al minimo i disagi per gli utenti, come è stato scelto di fare con altri interventi di asfaltatura svolti in queste settimane estive. Due gli obiettivi del progetto, il costo complessivo è di 210mila euro: migliorare la sicurezza ripristinando tratti di strade o marciapiedi degradati, e abbattere alcune barriere architettoniche presenti in qualche attraversamento pedonale. Per quanto riguarda il manto della pista, l’intervento si presenta particolarmente innovativo: gli attuali autobloccanti in vari tratti vengono sostituiti con una pavimentazione sperimentale in calcestruzzo drenante, in grado di drenare fino a 250 litri di pioggia per metro quadrato; un materiale quindi che migliora drasticamente l’impatto ambientale riducendo molto l’impermeabilizzazione del suolo, oltre a essere “atermico”: cioè non accumula e non propaga calore, evitando ondate e isole di calore e favorendo così il mantenimento del microclima. I lavori, iniziati il 16 agosto, dovrebbero concludersi entro ottobre.

