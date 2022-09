Celebrati a Nonantola i funerali dell’agente della Polizia Locale di Mirandola Tiziano Ballotta

NONANTOLA – Si sono celebrati oggi, sabato 3 settembre, nella Pieve di Nonantola, i funerali dell’agente della Polizia Locale di Mirandola, precedentemente in servizio per diversi anni anche a San Felice, Tiziano Ballotta, prematuramente scomparso lo scorso 31 agosto. Tiziano Ballotta era entrato in servizio in Polizia Locale il 12 marzo 2000 e lascia un profondo ricordo tra i colleghi, che si stringono nel dolore dei familiari.

